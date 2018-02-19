Завтра в Киеве ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Завтра, 20 февраля, в Киеве ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза, без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"21 и 22 февраля синоптики также прогнозируют в Киеве переменную облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза", - говорится в сообщении.
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А 23 февраля синоптики прогнозируют небольшой, а 24 февраля умеренный снег, температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.