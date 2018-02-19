Завтра у Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Завтра, 20 лютого, в Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу, без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"21 та 22 лютого синоптики також прогнозують у Києві мінливу хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
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А 23 лютого синоптики прогнозують невеликий, а 24 лютого помірний сніг, температуру вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу.