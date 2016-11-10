Завтра в Киеве специалисты обсудят проблемы медицинских физиков в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября, в 10.00 в Центре онкологии Клиники Спиженко медицинские физики и специалисты смежных профессий обсудят проблемы и достижения образования в медицинской науке, передает УНН со ссылкой на организаторов в Facebook.
Организаторы сообщают, что форум будет состоять из трех секций и завершится круглым столом.
В частности, специалисты обсудят мультимодальный подход в использовании диагностических процедур при изучении и планировании лучевого лечения. Основные пути обеспечения качества и безопасности рентгенологических исследований.
Кроме того, будут обсуждаться функционирования в лучевой терапии, внедрение методики электронной терапии, планирование тотального облучения головного мозга с интегрированным бустом на метастазы и другие актуальные вопросы.
По завершению работы секций состоится круглый стол на тему: "Актуальные проблемы медицинских физиков Украины".
К участию в форуме, который посвящен Международному дню медицинской физики, организаторы приглашают медицинских физиков, а также специалистов смежных специальностей.
Участие в форуме бесплатное.
Напомним, как сообщал УНН, последние достижения физики сделали лучевую терапию более эффективной.
Так, по словам врача Клиники Спиженко Татьяны Чеботарь, современная лучевая терапия, которая используемая для лечения онкозаболеваний, идет путем уменьшения облучения и максимально возможного исключения из этого процесса здоровых тканей.