Завтра у Києві фахівці обговорять проблеми медичних фізиків в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада, об 10.00 у Центрі онкології Клініки Спіженко медичні фізики та фахівці суміжних професій обговорять проблеми та досягнення освіти у медичній науці, передає УНН з посиланням на організаторів у Facebook.
Організатори повідомляють, що форум буде складатися із трьох секцій та завершиться круглим столом.
Зокрема, фахівці обговорять мультимодальний підхід у використанні діагностичних процедур під час студіювання і планування променевого лікування. Основні шляхи забезпечення якості та безпеки рентгенологічних досліджень.
Окрім того, будуть обговорюватися функціонування в променевій терапії, впровадження методики електронної терапії, планування тотального опромінення головного мозку з інтегрованим бустом на метастази та інші актуальні питання.
По завершенню роботи секцій відбудеться круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми медичних фізиків України”.
До участі у форумі, який присвячений Міжнародному дню медичної фізики, організатори запрошують медичних фізиків, а також фахівців суміжних спеціальностей.
Участь у форумі є безкоштовно.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, останні досягнення фізики зробили променеву терапію ефективнішою.
Так, за словами лікаря Клініки Спіженко Тетяни Чоботар, сучасна променева терапія, яку використовують для лікування онкозахворювань, йде шляхом зменшення опромінення та максимально можливого виключення з цього процесу здорових тканин.