Завтра суд начнет по существу рассматривать дело резонансного харьковского ДТП

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73497 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88315 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90965 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109958 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101217 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104920 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111894 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117128 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134459 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Завтра суд начнет по существу рассматривать дело резонансного харьковского ДТП

Завтра суд начнет по существу рассматривать дело резонансного харьковского ДТП

Киев  •  УНН

 • 9648 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Киевском районном суде города Харькова, уже завтра, в 14:00, состоится первое слушание по существу по делу резонансного харьковского ДТП, передает УНН.

На скамье подсудимых будут сразу два фигуранта аварии: водитель Лексуса Елена Зайцева и Геннадий Дронов - водитель Фольксваген Туарег. 19 февраля в зале суда зачитают обвинительное заключение. Кроме двух подозреваемых и их адвокатов, на заседание планируют прийти родственники погибших и пострадавших в ДТП.

Добавим, что им инкриминируют одну и ту же статью нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Если вину докажут Дронову и Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы с последующим лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Напомним, Киевский районный суд Харькова продлил на два месяца - до 7 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

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