Завтра суд начнет по существу рассматривать дело резонансного харьковского ДТП

На скамье подсудимых будут сразу два фигуранта аварии: водитель Лексуса Елена Зайцева и Геннадий Дронов - водитель Фольксваген Туарег. 19 февраля в зале суда зачитают обвинительное заключение. Кроме двух подозреваемых и их адвокатов, на заседание планируют прийти родственники погибших и пострадавших в ДТП.

Добавим, что им инкриминируют одну и ту же статью нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Если вину докажут Дронову и Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы с последующим лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Напомним, Киевский районный суд Харькова продлил на два месяца - до 7 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.