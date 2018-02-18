Завтра суд почне по суті розглядати справу резонансної харківської ДТП

На лаві підсудних будуть одразу два фігуранти аварії: водійка Лексусу Олена Зайцева та Геннадій Дронов - водій Фольцваген Туарег. 19 лютого у залі суду зачитають обвинувальний акт. Окрім двох підозрюваних та їх адвокатів, на засідання планують прийти й родичі загиблих та постраждалих у ДТП.

Додамо, що їм інкримінують одну й ту ж статтю порушення правил дорожнього руху, що призвело до гибелі декількох осіб. Якщо провину доведуть Дронову та Зайцевій загрожує до 10 років позбавлення волі з подальшим позбавленням права керувати автівкою до трьох років.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова продовжив на два місяці - до 7 квітня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваним у скоєнні смертельної ДТП Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.