Завтра суд оккупированного Крыма продолжит рассмотрение дела А.Чийгоза и "дела 26 февраля"

"Во вторник, 29 ноября в 9:30 на ул. Павленко, 2, продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. В 13:00 на ул. Турецкой, 22 продолжится судебное заседание по так называемому "делу 26 февраля", в отношении Али Асанова и Мустафы Дегерменджи, которые находятся под стражей, и обвиняемых Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Арсена Юнусова. Прошлое заседание суда из-за болезни Арсена Юнусова было перенесено на 29.11.2016 года", - сообщил З.Смедляев.

Как известно, оккупационная власть обвиняет указанных крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года. В этот день тысячи крымчан вышли на митинг под крымский парламент - как сторонники, так и противники территориальной целостности Украины. Трое из обвиняемых (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджи и Али Асанов) почти полтора года содержатся в СИЗО.

20 июля суд на закрытом заседании разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.