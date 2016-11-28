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Завтра суд окупованого Криму продовжить розгляд справи А.Чийгоза та "справи 26 лютого"

Київ • УНН

 • 7633 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В окупованому Криму на вівторок, 29 листопада, призначені судові засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, а також у “справі 26 лютого”. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, передає УНН.

Завтра суд окупованого Криму продовжить розгляд справи А.Чийгоза та "справи 26 лютого"

“У вівторок, 29 листопада о 9.30 на вул. Павленко, 2, продовжиться судове засідання по справі Ахтема Чийгоза. О 13.00 на вул. Турецької, 22 продовжиться судове засідання у так званій „справі 26 лютого“, щодо Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, які перебувають під вартою, і обвинувачених Ескендера Кантемирова, Ескендера Емірваліева, Арсена Юнусова. Минуле засідання суду через хворобу Арсена Юнусова було перенесено на 29.11.2016 року”, — повідомив З.Смедляєв.

Як відомо, окупаційна влада звинувачує певних кримськотатарських активістів у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. У цей день тисячі кримчан вийшли на мітинг до кримського парламенту — як прихильники, так і противники територіальної цілісності України. Троє з обвинувачених (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов) майже півтора року утримуються в СІЗО.

На одному з попередніх засідань суддя Деменок відмовив родичам заарештованих стати їхніми громадськими захисниками.

20 липня суд на закритому засіданні розділив “справу 26 лютого” на дві: окремо — щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо — щодо інших фігурантів процесу — Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

 

 

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