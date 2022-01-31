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Завтра стартует регистрация на основную сессию ВНО-2022: что нужно знать

Завтра стартует регистрация на основную сессию ВНО-2022: что нужно знать

Киев • УНН

 • 17381 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Во вторник, 1 февраля, начнется и продлится до 9 марта регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум по 5 учебным предметам, в целом ВНО будет происходить по 13 учебным предметам.

Если участники желают сдать более 5 предметов, они смогут сделать это за средства физических и юридических лиц. Стоимость сдачи дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, есть ли в сертификационных работах задания открытой формы с развернутым ответом, ведь такие задания проверяют экзаменаторы.

Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость сдачи других учебных предметов (история, география, физика, химия или биология) составит 354 грн.

Не позднее 29 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Добавим

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование состоятся по следующему графику:

Физика - 23 мая;
химия - 26 мая;
украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;
математика, математика (задания уровня стандарта) - 3 июня;
испанский, немецкий, французский языки - 6 июня;
английский язык - 7 июня;
история Украины - 10 июня;
география - 14 июня;
биология - 17 июня.
Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.

Напомним

По состоянию на 24 января регистрацию на пробное ВНО 2022 года завершили 131 103 человека.

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