На пробне ЗНО зареєструвалося понад 100 тисяч учасників - УЦОЯО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося 131 103 учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Цитата
“Станом на 24 січня 2022 року процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 131 103 особи, які замовили 196 833 тестування”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше учасники пробного ЗНО замовили тестувань з української мови та літератури — 96 362 (оплатили 69 726 тестувань), з математики 60 026 (оплатили 44 059), англійської мови — 39 230 (оплатили 29 742).
В УЦОЯО наголосили, що 25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному ЗНО.
Нагадаємо
22 січня був останній день реєстрації для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року.