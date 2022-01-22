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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 30041 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Сьогодні, 22 січня, останній день реєстрації на пробне ЗНО

Сьогодні, 22 січня, останній день реєстрації на пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 15230 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні, 22 січня, останній день реєстрації для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Цитата 

"До 22 січня охочі взяти участь у пробному ЗНО зможуть зареєструватися. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО", - йдеться у повідомленні.

Деталі

До 10 березня в кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено запрошення з інформацією про час і місце проходження пробного тестування.

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