Сьогодні, 22 січня, останній день реєстрації на пробне ЗНО

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"До 22 січня охочі взяти участь у пробному ЗНО зможуть зареєструватися. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО", - йдеться у повідомленні.

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До 10 березня в кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено запрошення з інформацією про час і місце проходження пробного тестування.