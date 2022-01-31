Завтра стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2022: що треба знати

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 2958 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 52094 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 125028 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 189230 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184566 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207547 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195422 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151396 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152661 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173118 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 132105 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173440 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110712 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64774 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 35793 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 462819 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306860 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370192 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482478 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110712 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173440 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123412 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158655 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182006 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Завтра стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2022: що треба знати

Завтра стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2022: що треба знати

Київ • УНН

 • 17389 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У вівторок, 1 лютого, розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.

Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Додамо

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за таким графіком:

фізика – 23 травня;
хімія – 26 травня;
українська мова, українська мова та література – 31 травня;
математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
англійська мова – 7 червня;
історія України – 10 червня;
географія – 14 червня;
біологія – 17 червня.
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.

Нагадаємо

Станом на 24 січня реєстрацію на пробне ЗНО 2022 року завершили 131 103 особи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69