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Завтра США объявят о новом пакете санкций в отношении россии — администрация Байдена

Киев • УНН

 • 96866 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. США объявят о новых санкциях в отношении россии в среду в координации со странами "Большой семерки" и Европейским союзом, по словам члена администрации президента США Джо Байдена, который сказал, что широкомасштабный пакет "повлечет за собой значительные расходы для россии и заставит ее дальше идти по пути экономической, финансовой и технологической изоляции". Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Завтра США объявят о новом пакете санкций в отношении россии — администрация Байдена

Детали

Новый пакет санкций запретит все новые инвестиции в россию, усилит санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий рф, а также санкции против российских государственных чиновников и членов их семей.

"Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут серьезные и немедленные экономические убытки россии и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну путина", — заявил чиновник.

"Эти меры будут приняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, демонстрируя нашу решимость и единство в наложении беспрецедентных расходов на россию за ее войну против Украины".

Чиновник добавил: "Мы уже пришли к выводу, что россия совершила военные преступления в Украине, и информация из Бучи, по-видимому, свидетельствует о новых доказательствах военных преступлений. И, как сказал президент, мы будем работать со всем миром, чтобы обеспечить полную ответственность за эти преступления. Одним из таких инструментов являются санкции, и мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками над дальнейшими санкциями".

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