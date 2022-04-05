Завтра США оголосять про новий пакет санкцій щодо росії — адміністрація Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. США оголосять про нові санкції щодо росії в середу в координації з країнами "Великої сімки" та Європейським союзом, за словами члена адміністрації президента США Джо Байдена, який сказав, що широкомасштабний пакет "потягне за собою значні витрати для росії і змусить її далі йти шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції". Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Новий пакет санкцій заборонить всі нові інвестиції в росію, посилить санкції щодо фінансових установ та державних підприємств рф, а також санкції проти російських державних чиновників та членів їхніх сімей.
"Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть серйозних і негайних економічних збитків росії і притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну путіна", — заявив чиновник.
"Ці заходи будуть вжиті у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами, демонструючи нашу рішучість та єдність у накладенні безпрецедентних витрат на росію за її війну проти України".
Чиновник додав: "Ми вже дійшли висновку, що росія скоїла військові злочини в Україні, і інформація з Бучі, мабуть, свідчить про нові докази військових злочинів. І, як сказав президент, ми працюватимемо з усім світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини. Одним із таких інструментів є санкції, і ми інтенсивно працюємо з нашими європейськими союзниками над подальшими санкціями".