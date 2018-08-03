Завтра воздух в Украине прогреется до +32
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Завтра в Украине преимущественно без осадков, лишь в северных, Ровенской и Волынской областях днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части местами 21-23°; днем 27-32°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидромецентр.
"4 августа в Киевской области осадков не ожидаем, лишь днем в северной части области местами небольшой дождь. Температура ночью 18-20 °, днем около 30", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе погода будет преимущественно жаркой. Об этом на брифинге сообщила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
Ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в июле этого года предполагается на уровне 20-24 градусов с отметкой "плюс".
В целом же абсолютный максимум температуры воздуха в июле, согласно наблюдениям, составляет 31-39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами - 40-41°, в горных районах - 24-30°. Абсолютный минимум температуры - 2-11º тепла, в Карпатах - 0-1º тепла.