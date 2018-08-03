Завтра повітря в Україні прогріється до +32
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Завтра в Україні переважно без опадів, лише у північних, Рівненській та Волинській областях вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині місцями 21-23°; вдень 27-32°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідромецентр.
"4 серпня на Київщині опадів не очікуємо, лише вдень у північній частині області місцями невеликий дощ. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, у серпні погода буде переважно спекотною. Про це на брифінгу повідомила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
Раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура у липні цього року передбачається на рівні 20-24 градусів із позначкою "плюс".
Загалом же абсолютний максимум температури повітря у липні, згідно зі спостереженнями, становить 31-39°, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями - 40-41°, в гірських районах - 24-30°. Абсолютний мінімум температури - 2-11º тепла, в Карпатах - 0-1º тепла.