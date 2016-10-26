Завтра объявят имя лауреата премии Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В четверг, 27 октября, будет объявлен лауреат премии имени Сахаров, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Европарламента.
"Лауреат будет выбран президентом Европарламента и лидерами политических групп 27 октября, а церемония награждения пройдет в Страсбурге 14 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фамилия лауреата будет объявлена в полдень. Ему будет вручена награда во время, последней в этом году,декабрьской сессии Европейского парламента. Лауреат получит чек на сумму 50 тысяч евро.
Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова.