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Завтра оголосять ім'я лауреата премії Сахарова

Завтра оголосять ім'я лауреата премії Сахарова

Київ • УНН

 • 6437 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У четвер, 27 жовтня, буде оголошений лауреат премії імені Сахаров, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку Європарламенту.

“Лауреат буде обраний президентом Європарламенту і лідерами політичних груп 27 жовтня, а церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 14 грудня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прізвище лауреата буде оголошено опівдні. Йому буде вручено нагороду під час останньої в цьому році грудневої сесії Європейського парламенту. Лауреат отримає чек на суму 50 тисяч євро.

Як передавав УНН, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв потрапив до трійки претендентів на отримання премії Сахарова.

Українські Національні Новини

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