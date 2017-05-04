Завтра ограничат движение транспорта на Одесской площади в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В ближайшие дни, 5 и 6 мая, движение транспорта на подходах к путепроводу на Одесской площади будет ограничено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В рамках капитального ремонта путепровода на Одесской площади будут проводиться работы по фрезерованию покрытия проезжей части подходов к путепроводу, в связи с чем будет ограничено движение транспорта:
-5 мая с 08:00 до 18:00 со стороны ул. Академика Заболотного;
-6 мая с 08:00 до 18:00 со стороны Кольцевой дороги.
Как сообщал УНН, с 22:00 ч. 5 мая в 6:00 ч. 6 мая 2017 будет ограничено движение транспорта на мосту Метро в Киеве.