Завтра обмежать рух транспорту на Одеській площі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В найближчі дні, 5 та 6 травня, рух транспорту на підходах до шляхопроводу на Одеській площі буде обмежено. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У рамках капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі проводитимуться роботи з фрезерування покриття проїжджої частини підходів до шляхопроводу, у зв’язку з чим буде обмежено рух транспорту:
-5 травня з 08:00 до 18:00 з боку вул. Академіка Заболотного;
-6 травня з 08:00 до 18:00 з боку Кільцевої дороги.
Як повідомляв УНН, з 22:00 год. 5 травня до 06:00 год. 6 травня 2017 року буде обмежено рух транспорту на мосту Метро у Києві.