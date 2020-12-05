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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40819 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61178 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73941 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87037 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112081 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113942 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126087 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156147 просмотра

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Завтра на улице Волынской в Киеве перекроют движение

Завтра на улице Волынской в Киеве перекроют движение

Киев  •  УНН

 • 17220 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве на улице Волынской завтра, 6 декабря, перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“6 декабря по 08:00 до 20:00 на ул. Волынской перекроют движение транспорта... На этой улице продолжается завершающий этап среднего ремонта. Обновляют покрытие на части от ул. Воздухофлотского до ул. Винницкой”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня будут устраивать верхний слой покрытия. Во время работ движение на части улицы перекроют. Объехать ремонтный участок возможно через ул. Винницкую и просп. Воздухофлотский. Добавили, что работы выполнят при благоприятных погодных условиях.

Напомним, ЕБРР будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне.

Сейчас в Украине стартовали ремонтные работы автодороги, ведущей к Шацким озерам и озеру Свитязь. В Донецкой области в рамках программы “Большая стройка” в этом году восстановили 10 мостов государственного и местного значения, восстановление еще трех завершится до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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