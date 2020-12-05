Завтра на улице Волынской в Киеве перекроют движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве на улице Волынской завтра, 6 декабря, перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“6 декабря по 08:00 до 20:00 на ул. Волынской перекроют движение транспорта... На этой улице продолжается завершающий этап среднего ремонта. Обновляют покрытие на части от ул. Воздухофлотского до ул. Винницкой”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня будут устраивать верхний слой покрытия. Во время работ движение на части улицы перекроют. Объехать ремонтный участок возможно через ул. Винницкую и просп. Воздухофлотский. Добавили, что работы выполнят при благоприятных погодных условиях.
Напомним, ЕБРР будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне.
Сейчас в Украине стартовали ремонтные работы автодороги, ведущей к Шацким озерам и озеру Свитязь. В Донецкой области в рамках программы “Большая стройка” в этом году восстановили 10 мостов государственного и местного значения, восстановление еще трех завершится до конца года.