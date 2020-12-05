Завтра на вулиці Волинській у Києві перекриють рух

“6 грудня з 08:00 до 20:00 на вул. Волинській перекриють рух транспорту...На цій вулиці триває завершальний етап середнього ремонту. Оновлюють покриття на частині від просп. Повітрофлотського до вул. Вінницької”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж дня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють. Об’їхати ремонтну ділянку можливо через вул. Вінницьку і просп. Повітрофлотський. Додали, що роботи виконають за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, ЄБРР надаватиме Україні кредити на фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні.

Наразі в Україні стартували ремонті роботи автодороги, яка веде до Шацьких озер та озера Світязь. У Донецькій області в рамках програми “Велике будівництво” цього року відновили 10 мостів державного та місцевого значення, відновлення ще трьох завершиться до кінця року.