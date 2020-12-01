У Донецькій області цього року відновили 10 мостів та понад 300 км доріг

“Роботи ідуть із випередженням графіка, але із дотриманням усіх технологічних вимог. Будівельники запевняють, що мости прослужать 30-50 і більше років, бо будуються вони із використанням сучасних технологій”, — заявив Кириленко.

За його словами, окрім мостів, в рамках “Великого будівництва” було відновлено також понад 300 км доріг.

“Всюди ремонт здійснювався з використанням якісних матеріалів та зі строгим дотриманням будівельних норм, щоб у найближчі роки цим дорогам не знадобився навіть ямковий ремонт. За обіцянками будівельників, капітальний ремонт дорогам буде потрібен тільки через 11 років”, — зазначив очільник Донецької ОДА.

Він додав, що програма “Велике будівництво” триватиме і в 2021 році.

Як повідомляв УНН, в інфраструктуру Донбасу міжнародні партнери України інвестують понад 150 млн доларів.