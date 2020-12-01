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У Донецькій області цього року відновили 10 мостів та понад 300 км доріг

У Донецькій області цього року відновили 10 мостів та понад 300 км доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Донецькій області в рамках програми “Велике будівництво” цього року відновили 10 мостів державного та місцевого значення, відновлення ще трьох завершиться до кінця року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

“Роботи ідуть із випередженням графіка, але із дотриманням усіх технологічних вимог. Будівельники запевняють, що мости прослужать 30-50 і більше років, бо будуються вони із використанням сучасних технологій”, — заявив Кириленко.

За його словами, окрім мостів, в рамках “Великого будівництва” було відновлено також понад 300 км доріг.

“Всюди ремонт здійснювався з використанням якісних матеріалів та зі строгим дотриманням будівельних норм, щоб у найближчі роки цим дорогам не знадобився навіть ямковий ремонт. За обіцянками будівельників, капітальний ремонт дорогам буде потрібен тільки через 11 років”, — зазначив очільник Донецької ОДА.

Він додав, що програма “Велике будівництво” триватиме і в 2021 році.

Як повідомляв УНН, в інфраструктуру Донбасу міжнародні партнери України інвестують понад 150 млн доларів.

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