В Донецкой области в этом году восстановили 10 мостов и более 300 км дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Донецкой области в рамках программы “Большое строительство” в этом году восстановили 10 мостов государственного и местного значения, восстановление еще трех завершится до конца года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Работы идут с опережением графика, но с соблюдением всех технологических требований. Строители уверяют, что мосты прослужат 30-50 и более лет, потому что строятся они с использованием современных технологий”, — заявил Кириленко.
По его словам, кроме мостов, в рамках “Большого строительства” было восстановлено также более 300 км дорог.
“Повсюду ремонт осуществлялся с использованием качественных материалов и со строгим соблюдением строительных норм, чтобы в ближайшие годы этим дорогам не понадобился даже ямочный ремонт. По обещаниям строителей, капитальный ремонт дорогам потребуется только через 11 лет”, — отметил глава Донецкой ОГА.
Он добавил, что программа “Большое строительство” продолжится и в 2021 году.
Как сообщал УНН, в инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов.