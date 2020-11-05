ЄБРР виділить Україні 65 млн євро кредиту на міст та дороги

Зокрема ЄБРР надасть кредит в 25 мільйонів євро на будівництво мостового переходу через залізницю для зєднання двох районів міста Херсона, та 40 мільйонів євро — на реконструкцію ділянок двох регіональних автомобільних доріг загальною протяжністю 95,3 км в Дніпропетровській області (Т-04-10 “Дніпро — Магдалинівка — Котовка” та Т-04-29 “Станція Верхньодніпровськ — Верхівцеве — Божедарівка”), повідомили у відомстві.

Запланована дата затвердження проекту — 21 березня 2021 року.

“Одним із перспективних напрямків співпраці України з ЄБРР є кредити для фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. Радий, що робота, яка стартувала два роки тому, дає плоди: розпочато підготовку проектів в цій сфері і що будуть створені необхідні законодавчі та нормативні умови для такої підтримки. Я радо вітаю керівництво Дніпропетровської та Херсонської областей, де будуть реалізовані пілотні проекти, зі свого боку Мінфін готовий долучитись до цієї роботи”, — зауважив заступник міністра фінансів Олександр Кава в рамках робочої зустрічі з ЄБРР щодо перегляду портфелю спільних проектів, яка відбулась в середу 4 листопада 2020 року.

Раніше Зеленський заявив, що Україна і ЄБРР можуть підписати угоду на майже півмільярда євро на ремонт доріг.