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ЄБРР виділить Україні 65 млн євро кредиту на міст та дороги

ЄБРР виділить Україні 65 млн євро кредиту на міст та дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. ЄБРР надаватиме Україні кредити на фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. Пілотні проекти з’являться вже наступного року в Херсонській а Дніпропетровській області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Мінфіну.

Зокрема ЄБРР надасть кредит в 25 мільйонів євро на будівництво мостового переходу через залізницю для зєднання двох районів міста Херсона, та 40 мільйонів євро — на реконструкцію ділянок двох регіональних автомобільних доріг загальною протяжністю 95,3 км в Дніпропетровській області (Т-04-10 “Дніпро — Магдалинівка — Котовка” та Т-04-29 “Станція Верхньодніпровськ — Верхівцеве — Божедарівка”), повідомили у відомстві.

Запланована дата затвердження проекту — 21 березня 2021 року.

“Одним із перспективних напрямків співпраці України з ЄБРР є кредити для фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. Радий, що робота, яка стартувала два роки тому, дає плоди: розпочато підготовку проектів в цій сфері і що будуть створені необхідні законодавчі та нормативні умови для такої підтримки. Я радо вітаю керівництво Дніпропетровської та Херсонської областей, де будуть реалізовані пілотні проекти, зі свого боку Мінфін готовий долучитись до цієї роботи”, — зауважив заступник міністра фінансів Олександр Кава в рамках робочої зустрічі з ЄБРР щодо перегляду портфелю спільних проектів, яка відбулась в середу 4 листопада 2020 року.

Раніше Зеленський заявив, що Україна і ЄБРР можуть підписати угоду на майже півмільярда євро на ремонт доріг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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