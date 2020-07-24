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Зеленський: Україна і ЄБРР можуть підписати угоду на майже півмільярда євро на ремонт доріг

Зеленський: Україна і ЄБРР можуть підписати угоду на майже півмільярда євро на ремонт доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Укравтодор працюють над тим, щоб до кінця року підписати з Європейським банком реконструкції і розвитку угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський провів телефонну розмову з керівництвом ЄБРР: з в.о. президента ЄБРР Юргеном Рігтерінком та віце-президентом ЄБРР Аланом Пію.

"Юрген Рігтерінк привітав важливі реформи в Україні, відзначивши, зокрема, боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківського закону, а також призначення нового голови НБУ", - йдеться у повідомленні.

Зеленський, своєю чергою, зауважив, що минулого року портфель проектів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро. Він висловив сподівання на ще динамічніше нарощування співпраці в цьому році.

"В. о. президента ЄБРР наголосив, що Банк готовий надавати нашій країні ще більше підтримки в часи кризи, і за цей рік інвестував в Україну понад 300 млн євро", - повідомили у Президента.

За інформацією Офісу Президента, Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Мінфін залучив 2 млрд доларів, що, як зазначено, демонструє довіру інвесторів до нашої країни.

"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною інституцією та проводитиме зважену монетарну політику", – заявив Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що сподівається на співпрацю ЄБРР з Україною, зокрема, у фінансуванні інфраструктурних об’єктів - розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту.

"Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Украероруху кредит у розмірі 25 млн євро для підтримки ліквідності підприємства та забезпечення його безперебійної роботи.

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