Зеленський: Україна і ЄБРР можуть підписати угоду на майже півмільярда євро на ремонт доріг

КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Укравтодор працюють над тим, щоб до кінця року підписати з Європейським банком реконструкції і розвитку угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.