Зеленский: Украина и ЕБРР могут подписать соглашение почти на полмиллиарда евро на ремонт дорог

КИЕВ. 24 июля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины и Укравтодор работают над тем, чтобы до конца года подписать с Европейским банком реконструкции и развития соглашение на 450 миллионов евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.