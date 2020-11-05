ЕБРР выделит Украине 65 млн евро кредита на мост и дороги

В частности ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04-10 "Днепр - Магдалиновка - Котовка" и Т-04-29 "Станция Верхнеднепровск - Верховцево - Божедаровка"), сообщили в ведомстве.

Планируемая дата утверждения проекта - 21 марта 2021 года.

"Одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне. Рад, что работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки. Я с радостью приветствую руководство Днепропетровской и Херсонской областей, где будут реализованы пилотные проекты, со своей стороны Минфин готов приобщиться к этой работе", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава в рамках рабочей встречи с ЕБРР по пересмотру портфеля совместных проектов, которая состоялась в среду 4 ноября 2020 года.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и ЕБРР могут подписать соглашение почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.