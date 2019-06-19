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Завтра КСУ начнет проверять конституционность постановления Рады о санкциях к телеканалам

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Завтра Большая палата Конституционного Суда Украины начнет рассмотрение дела о конституционности Постановления парламента относительно применения санкций к ряду телеканалов в Украине. Сообщил отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга, передает УНН.

Завтра КСУ начнет проверять конституционность постановления Рады о санкциях к телеканалам

Как отметили в отделе коммуникаций, 20 июня в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Постановления Верховной Рады Украины “Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 4 октября 2018 года № 2589-VIII.

Речь идет о решении относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Украине, основным видом деятельности которых является деятельность в сфере телевизионного вещания (ООО “Ариадна ТВ”, “Новый формат ТВ”, “ТВ Выбор”, “112-ТВ”, “Лидер ТВ”, “Партнер ТВ”, “Новости 24 часа”).

Субъект права на конституционное представление считает, “что Постановление является неконституционным, поскольку его принятие произошло с нарушением Верховной Радой Украины конституционной процедуры его рассмотрения и принятия, включая искажение результатов голосования народных депутатов Украины в результате их неличного голосования, а парламент, приняв Постановление, вышел за пределы своих полномочий, установленных исключительно Конституцией Украины”.

Также в КСУ уточнили, что судьей-докладчиком по делу является Михаил Гультай.

Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины планирует 20 июня продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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