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Завтра КСУ почне перевіряти конституційність постанови Ради про санкції до телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Завтра Велика палата Конституційного Суду України розпочне розгляд справи щодо конституційності Постанови парламенту відносно застосування санкцій до низки телеканалів в Україні. Повідомив відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу, передає УНН.

Завтра КСУ почне перевіряти конституційність постанови Ради про санкції до телеканалів

Як зазначили у відділі комунікацій, 20 червня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 4 жовтня 2018 року № 2589—VIII.

Мова йде про рішення відносно застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, основним видом діяльності яких є діяльність у сфері телевізійного мовлення (ТОВ “Аріадна ТВ”, “Новий формат ТВ”, “ТВ Вибір”, “112-ТВ”, “Лідер ТВ”, “Партнер ТВ”, “Новини 24 години”).

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, “що Постанова є неконституційною, оскільки її прийняття відбулося з порушенням Верховною Радою України конституційної процедури її розгляду та ухвалення, включаючи спотворення результатів голосування народних депутатів України внаслідок їх неособистого голосування, а парламент, прийнявши Постанову, вийшов за межі своїх повноважень, встановлених виключно Конституцією України”.

Також у КСУ уточнили, що суддею-доповідачем у справі є Михайло Гультай.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України планує 20 червня продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради.

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