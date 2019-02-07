Завтра Киев присоединится к зимнему дню "На велосипеде на работу"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В пятницу, 8 февраля, Киев присоединится к зимнему дню "На велосипеде на работу", который отмечают во всем мире. Об этом сообщили в общественной организации "Ассоциация велосипедистов Киева", что является организатором события, передает УНН.
Зимний день "На велосипеде на работу" проходит 8 февраля во всем мире. Как отмечают организаторы мероприятия, климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года, и это доказывает пример скандинавских стран Швеции или Дании, а пользоваться велосипедом как транспортом для ежедневных поездок на работу, учебу или по делам полезно для здоровья, кошелька и экологии.
Присоединиться к флешмобу могут все желающие.
Программа зимнего флешмоба "На велосипеде на работу":
8:00-8:30 - старт участников флешмоба из разных районов Киева;
9:00-9:30 - встреча всех на Майдане Независимости, утренний кофе, общение, музыка;
09:25-9:30 - традиционное общее фото;
9:30-10:00 - общение с кофе и отъезд на работу.
Напомним, для Киева разработали концепцию развития велоинфраструктуры.