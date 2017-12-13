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Для Києва розробили концепцію розвитку велоінфраструктури

Для Києва розробили концепцію розвитку велоінфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Київраді погодили концепцію розвитку велосипедної інфраструктури у столиці. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.

Як зазначається, концепція передбачає створення 240 кілометрів веломаршрутів у найближчі роки та понад 1000 кілометрів транспортних, рекреаційних та приміських шляхів для користувачів велотранспорту.

“Концепція містить всю необхідну інформацію для створення велосипедної інфраструктури в Києві. Також документ дає рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового поля. Загалом мета концепції - розвиток та популяризація велосипедного руху, а також збільшення частки велотранспорту у столиці до 5%”, - розповіла координаторка АВК по Києву і радниця мера столиці з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова.

Головними завданнями концепції стануть: зниження транспортного навантаження на автошляхи, створення комфортного та безпечного середовища для розвитку велосипедного руху, зменшення рівня забруднення повітря, популяризація ідеї пересування містом на велосипеді. 

Концепція має бути затверджена рішенням Київради. Рішення концепції будуть враховані при розробці матеріалів Генерального плану розвитку міста Києва, комплексної схеми транспорту, детальних планів територій та іншої планувальної документації.

Нагадаємо, флешмоб "Велосипедом на роботу" пройшов у столиці.

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