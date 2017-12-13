Для Киева разработали концепцию развития велоинфраструктуры

Как отмечается, концепция предусматривает создание 240 километров веломаршрутов в ближайшие годы и более 1000 километров транспортных, рекреационных и пригородных путей для пользователей велотранспорта.

"Концепция содержит всю необходимую информацию для создания велосипедной инфраструктуры в Киеве. Также документ дает рекомендации по совершенствованию нормативно-правового поля. В общем цель концепции - развитие и популяризация велосипедного движения, а также увеличение доли велотранспорта в столице до 5%", - рассказала координатор АВК по Киеву и советник мэра столицы по вопросам развития велоинфраструктуры Ксения Семенова.

Главными задачами концепции станут: снижение транспортной нагрузки на автодороги, создание комфортной и безопасной среды для развития велосипедного движения, уменьшение уровня загрязнения воздуха, популяризация идеи передвижения по городу на велосипеде.

Концепция должна быть утверждена решением Киевсовета. Решение концепции будут учтены при разработке материалов Генерального плана развития города Киева, комплексной схемы транспорта, детальных планов территорий и другой планировочной документации.

Напомним, флешмоб "На велосипеде на работу" прошел в столице.