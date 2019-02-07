Завтра Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У п’ятницю, 8 лютого, Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”, який відзначають в усьому світі. Про це повідомили у громадській організації “Асоціація велосипедистів Києва”, що є організатором події, передає УНН.
Зимовий день “Велосипедом на роботу” проходить 8 лютого в усьому світі. Як зазначають організатори заходу, клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді у Києві протягом усього року, і це доводить приклад скандинавських країн Швеції чи Данії, а користуватись велосипедом як транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах корисно для здоров’я, гаманця та екології.
Приєднатися до флешмобу можуть усі охочі.
Програма зимового флешмобу “Велосипедом на роботу”:
8:00-8:30 — старт учасників флешмобу з різних районів Києва;
9:00-9:30 — зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;
09:25-9:30 — традиційне спільне фото;
9:30-10:00 — спілкування за кавою та від’їзд на роботу.
Нагадаємо, для Києва розробили концепцію розвитку велоінфраструктури.