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Завтра Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”

Завтра Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У п’ятницю, 8 лютого, Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”, який відзначають в усьому світі. Про це повідомили у громадській організації “Асоціація велосипедистів Києва”, що є організатором події, передає УНН.

Зимовий день “Велосипедом на роботу” проходить 8 лютого в усьому світі. Як зазначають організатори заходу, клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді у Києві протягом усього року, і це доводить приклад скандинавських країн Швеції чи Данії, а користуватись велосипедом як транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах корисно для здоров’я, гаманця та екології.

Приєднатися до флешмобу можуть усі охочі. 

Програма зимового флешмобу “Велосипедом на роботу”:

8:00-8:30 — старт учасників флешмобу з різних районів Києва;

9:00-9:30 — зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;

09:25-9:30 — традиційне спільне фото;

9:30-10:00 — спілкування за кавою та від’їзд на роботу.

Нагадаємо, для Києва розробили концепцію розвитку велоінфраструктури.

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