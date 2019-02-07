Завтра Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У п’ятницю, 8 лютого, Київ приєднається до зимового дня “Велосипедом на роботу”, який відзначають в усьому світі. Про це повідомили у громадській організації “Асоціація велосипедистів Києва”, що є організатором події, передає УНН.