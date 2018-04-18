Завтра Киеву обещают дождь и сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Завтра, 19 апреля, в Киеве будут продолжатся порывы ветра 15-20 м/с, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"Завтра в Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным синоптиков, 19 апреля в Украине в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в западных и южных областях 17-20°.
Напомним, в Индии 16 апреля бушевал шторм, в результате чего погибли 42 человека, еще более 200 получили ранения.