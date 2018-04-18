Завтра Києву обіцяють дощ і сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Завтра, 19 квітня, у Києві продовжаться пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"Завтра у Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними синоптиків, 19 квітня в Україні у більшості областей вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у західних та південних областях 17-20°.
Нагадаємо, у Індії 16 квітня бушував шторм, в результаті чого загинули 42 особи, ще більше 200 отримали поранення.