Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра, 31 августа, в Украине в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Предварительно будут отключать одну или две очереди пользователей. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 31 АВГУСТА, график применения и объем ограничений будут такими:

- 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;

- 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;

- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений



- резюмировали в компании.

В то же время энергетики предупредили, что В объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцам советуют следить за сообщениями «Укрэнерго» и облэнерго.

В «Укрэнерго» также отметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается

Напомним,

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Энергетики предотвратили системную аварию после атаки РФ 26 августа. Энергосистема остается целостной, но ситуация сложная. Продолжаются восстановительные работы и возможны графики отключений.