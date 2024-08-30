Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа
Киев • УНН
В Украине 31 августа будут действовать графики стабилизационных отключений. Отключать будут одну или две очереди пользователей, но питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
Завтра, 31 августа, в Украине в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Предварительно будут отключать одну или две очереди пользователей. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 31 АВГУСТА, график применения и объем ограничений будут такими:
- 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
- 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений
В то же время энергетики предупредили, что В объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцам советуют следить за сообщениями «Укрэнерго» и облэнерго.
В «Укрэнерго» также отметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается
Напомним,
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Энергетики предотвратили системную аварию после атаки РФ 26 августа. Энергосистема остается целостной, но ситуация сложная. Продолжаются восстановительные работы и возможны графики отключений.