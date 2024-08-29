Попри атаку росіян енергетикам вдалось не допустити масштабної аварії в енергосистемі - Міненерго

Після атаки росії на енергосистему, яка відбулася 26 серпня, енергетикам вдалось не допустити системної аварії енергосистеми, залишається цілісною і збалансованою. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Про це розповіла заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ситуація в енергосистемі залишається складною і після останньої масованої атаки росіян на цивільно-енергетичну інфраструктуру України на всіх пошкоджених об’єктах тривають роботи з відновлення. Це і розбір завалів, і розмінування, і ремонт пошкодженого, а також заміна зруйнованого обладнання. Роботи ведуться цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання всім нашим споживачам. Важливо сказати, що енергетикам вдалося не допустити системної аварії енергосистеми, енергосистема залишається цілісною і збалансованою. Ситуація є контрольованою