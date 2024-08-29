Попри атаку росіян енергетикам вдалось не допустити масштабної аварії в енергосистемі - Міненерго
Київ • УНН
Енергетики запобігли системній аварії після атаки РФ 26 серпня. Енергосистема залишається цілісною, але ситуація складна. Тривають відновлювальні роботи та можливі графіки відключень.
Після атаки росії на енергосистему, яка відбулася 26 серпня, енергетикам вдалось не допустити системної аварії енергосистеми, залишається цілісною і збалансованою. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Про це розповіла заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ситуація в енергосистемі залишається складною і після останньої масованої атаки росіян на цивільно-енергетичну інфраструктуру України на всіх пошкоджених об’єктах тривають роботи з відновлення. Це і розбір завалів, і розмінування, і ремонт пошкодженого, а також заміна зруйнованого обладнання. Роботи ведуться цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання всім нашим споживачам. Важливо сказати, що енергетикам вдалося не допустити системної аварії енергосистеми, енергосистема залишається цілісною і збалансованою. Ситуація є контрольованою
Вона додала, що наразі застосовуються графіки відключень електроенергії, але обмеження можуть тривати, поки здійснюється налагодження стабільної роботи системи.
Нагадаємо
Завтра в Україні вимикати світло планують протягом всієї доби. З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень.