В Україні завтра відключення будуть протягом доби: коли світла буде найменше
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про планові відключення електроенергії в Україні 30 серпня. З 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень, в інші періоди - одна або дві черги. Можливі зміни в обсягах обмежень.
Завтра в Україні вимикати світло планують протягом всієї доби. З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 30 серпня, відключення будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень. З 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.
Разом з тим, в Укренерго наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
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