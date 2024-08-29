В Украине завтра отключения будут в течение суток: когда света будет меньше всего

Завтра в Украине выключать свет планируют в течение всех суток. С 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 30 августа, отключения будут применяться в течение всех суток. С 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений. С 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 будут действовать две очереди», - говорится в сообщении.

По данным компании, в другое время суток будет применяться одна очередь отключений.

Вместе с тем, в Укрэнерго отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

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