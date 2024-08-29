Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

После атаки России на энергосистему, которая состоялась 26 августа, энергетикам удалось не допустить системной аварии энергосистемы, остается целостной и сбалансированной. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация в энергосистеме остается сложной и после последней массированной атаки россиян на гражданско-энергетическую инфраструктуру Украины на всех поврежденных объектах продолжаются работы по восстановлению. Это и разбор завалов, и разминирование, и ремонт поврежденного, а также замена разрушенного оборудования. Работы ведутся круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение всем нашим потребителям. Важно сказать, что энергетикам удалось не допустить системной аварии энергосистемы, энергосистема остается целостной и сбалансированной. Ситуация является контролируемой - сказала Гринчук

Она добавила, что сейчас применяются графики отключений электроэнергии, но ограничения могут продолжаться, пока осуществляется налаживание стабильной работы системы.

Напомним

Завтра в Украине выключать свет планируют в течение всех суток. С 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений.