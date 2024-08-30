Завтра графіки діятимуть увесь день: як вимикатимуть світло 31 серпня
Київ • УНН
В Україні 31 серпня діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Вимикатимуть одну або дві черги користувачів, але живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Завтра, 31 серпня, в Україні протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Попередньо вимикатимуть одну або дві черги користувачів. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, 31 СЕРПНЯ, графік застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
- 16:00 – 22:00 – дві черги відключень;
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
Водночас енергетики попередили, що В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож українцям радять стежити за повідомленнями "Укренерго" та обленерго.
В "Укренерго" також наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується
Нагадаємо
Заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що Енергетики запобігли системній аварії після атаки РФ 26 серпня. Енергосистема залишається цілісною, але ситуація складна. Тривають відновлювальні роботи та можливі графіки відключень.