Завершился ремонт разведывательного корабля "Переяслав”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Завершился ремонт малого разведывательного корабля “Переяслав”. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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“Завершен ремонт малого разведывательного корабля “Переяслав". Ремонт осуществлялся отечественным предприятием, входящим в состав Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после перехода из акватории ремонтного предприятия указанный корабль прибыл к месту постоянного базирования.
Добавим
Малое гидрографическое судно с заводским номером 701, которое в будущем стало кораблем-разведчиком “Переяслав”, было спущено на воду 30 ноября 1986 года. В 1995 году Черноморский флот СССР передал корабль в состав ВМС Украины. 1 декабря 1995 года на судне подняли украинский военно-морской флаг.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении официального кредитной поддержки развитии потенциала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.