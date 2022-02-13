Завершився ремонт розвідувального корабля “Переяслав”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Завершили ремонт малого розвідувального корабля “Переяслав”. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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“Завершено ремонт малого розвідувального корабля „Переяслав“. Ремонт здійснювався вітчизняним підприємством, що входить до складу Державного концерну „Укроборонпром“”, — йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що після переходу з акваторії ремонтного підприємства зазначений корабель прибув до місця постійного базування.
Додамо
Мале гідрографічне судно з заводським номером 701, яке в майбутньому стало кораблем-розвідником “Переяслав”, було спущено на воду 30 листопада 1986 року. У 1995 році Чорноморський флот СРСР передав корабель до складу ВМС України. 1 грудня 1995 року на судні підняли український військово-морський прапор.
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