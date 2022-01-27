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Шахед-136

ВР ратифікувала угоду з Великою Британією про будівництво ракетних катерів

ВР ратифікувала угоду з Великою Британією про будівництво ракетних катерів

Київ • УНН

 • 26856 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Верховна Рада прийняла законопроект про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Цитата

"Прийнято Закон про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Законопроект 275 голосами “за” було прийнято цілому.

Заступник міністра оборони Олександр Поліщук зазначив, що законопроектом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вчинену 12 листопада 2021 року в Лондоні.

Так, рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд. фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи Євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання.

Доповнення

Україна та Велика Британія започаткують спільний проект зі створення ракетного катера.

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