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ВР ратифицировала соглашение с Великобританией о строительстве ракетных катеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

"Принят Закон о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Законопроект 275 голосами "за" был принят в целом.

Заместитель министра обороны Александр Полищук отметил, что законопроектом предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, совершенного 12 ноября 2021 года в Лондоне.

Так, рамочным соглашением предусматривается предоставление Украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, что не превышает 1,7 млрд. фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или Евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, совместного строительства 8 ракетных катеров, доставке и установке систем вооружения на существующие корабли, совместного строительства фрегата, а также консультационной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.

Дополнение

Украина и Великобритания начнут совместный проект по созданию ракетного катера.

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