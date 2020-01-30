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Завершено расследование по делу ректора-взяточника Донецкого медуниверситета

Киев • УНН

 • 12293 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении ректора Донецкого медического университета, который получил два элитных автомобиля BMW за зачисление студентов на обучение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офис Генпрокурора.

Завершено расследование по делу ректора-взяточника Донецкого медуниверситета

"За процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области. Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, правоохранители задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки "BMW" общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

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