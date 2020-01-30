Завершено розслідування у справі ректора-хабарника Донецького медуніверситету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно ректора Донецького медичного університету, який отримав два елітні автомобілі BMW за зарахування студентів на навчання. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офіс Генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу завершено досудове розслідування щодо ректора одного з вищих навчальних закладів Донецької області. Підозрюваному інкриміновано отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимагання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на даний час триває ознайомлення підозрюваного і його захисника з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, правоохоронці задокументували у 2018 році факти отримання одним із керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки "BMW" загальною вартістю понад 100 тисяч доларів за невтручання у прийом студентів.