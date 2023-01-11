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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Благодаря "МХП-Громаді" школа в Винницкой области получила бесперебойное и безопасное теплоснабжение

Киев • УНН

 • 1336174 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаді” выделил почти 60 тыс. грн на приобретение бензинового генератора для Соколецкой школы. Он позволяет обеспечить безопасную работу твердотопливного котла, которым отапливается учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Зернопродукт МХП", передает УНН.

Благодаря "МХП-Громаді" школа в Винницкой области получила бесперебойное и безопасное теплоснабжение

Детали

Соколецкая школа имеет автономное отопление. Еще раньше в учебном заведении был установлен твердотопливный котел. Он и дает подачу тепла на всю школу. Однако, когда выключают электроэнергию, перестают работать тепловые насосы, которые обеспечивают циркуляцию воды в системе отопления. Следовательно, вода начинает перегреваться в котле. Это может привести к взрыву. Поэтому, руководство заведения написало проект и подало заявку на получение гранта от “МХП-Громаді”.

Цитата

”Как только выключают электроснабжение, операторы котельной быстро вручную начинают выгребать раскаленный уголь, – рассказал региональный директор ОП Немиров ЧАО “Зернопродукт МХП” Владимир Романюк. – Это крайне опасно для человека, а если он этого не сделает, то может взорваться котел. Такой генератор просто необходимо было приобрести. Это безопасность для всех: работников, детей, учителей и соседей, которые рядом живут со школой”.

Добавим

Приобретенный генератор значительно облегчил работу операторов котельной: твердотопливный котел работает в привычном режиме и не несет никаких угроз. Он обеспечивает стабильную работу насосов.

Местный департамент образования согласился выделить средства на 200 л бензина. Этого достаточно для бесперебойной работы котельной, а затем и учебного заведения.

Напомним

Ранее благодаря МХП детсаду в Винницкой области обеспечили бесперебойное питание

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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