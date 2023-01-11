Завдяки “МХП-Громаді” школа на Вінничині отримала безперебійне та безпечне теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” виділив майже 60 тис. грн на придбання бензинового генератора для Сокілецької школи. Він дозволяє забезпечити безпечну роботу твердопаливного котла, яким опалюється навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.
Деталі
Сокілецька школа має автономне опалення. Ще раніше у навчальному закладі був встановлений твердопаливний котел. Він і дає подачу тепла на всю школу. Однак, коли вимикають електроенергію, перестають працювати теплові насоси, котрі забезпечують циркуляцію води у системі опалення. Відтак, вода починає перенагріватися у котлі. Це може призвести до вибуху. Тож, керівництво закладу написало проєкт та подало заявку на отримання гранту від “МХП-Громаді”.
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”Як тільки вимикають електропостачання, оператори котельні швидко вручну починають вигрібати розжарене вугілля, – розповів регіональний директор ВП Немирів ПрАТ “Зернопродукт МХП” Володимир Романюк. – Це вкрай небезпечно для людини, а якщо він цього не зробить, то може зірватися котел. Такий генератор просто необхідно було придбати. Це безпека для всіх: працівників, дітей, вчителів і сусідів, які поряд живуть зі школою”.
Додамо
Придбаний генератор значно полегшив роботу операторів котельні: твердопаливний котел працює у звичному режимі й не несе жодних загроз. Він забезпечує стабільну роботу насосів.
Місцевий департамент освіти зголосився виділити кошти на 200 л бензину. Цього достатньо для безперебійної роботи котельні, а відтак і навчального закладу.
Нагадаємо
Раніше завдяки МХП дитсадку на Вінниччині забезпечили безперебійне живлення.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.